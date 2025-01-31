Атака окупантів на Україну 31 січня — скільки безпілотників вдалося збити силам ППО

Сили ППО збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч на 31 січня знову атакували Україну. Противник запускав 102 безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних типів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

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Загарбники запускали безпілотники з Курська, Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Повітряний напад РФ відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Кількість збитих ворожих БпЛА. Фото: скриншот

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 39 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок нічної атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Наразі в повітрі залишаються ще чотири ворожих БпЛА.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що 31 січня в Оболонському районі могли впасти уламки російського безпілотника.

Згодом у КМВА спростували цю інформацію. Відомо, що сталося коротке замкнення в кондиціонері.