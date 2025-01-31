Атака оккупантов на Украину 31 января — сколько беспилотников удалось сбить силам ПВО

Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 31 января снова атаковали Украину. Противник запускал 102 беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Атака оккупантов на Украину 31 января
Захватчики запускали беспилотники из Курска, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и Чауды.
Воздушное нападение РФ отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 59 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.
Известно, что 39 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
В результате ночной атаки пострадали Сумская, Одесская и Черкасская области. Сейчас в воздухе остаются еще четыре вражеских БпЛА.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 31 января в Оболонском районе могли упасть обломки российского беспилотника.
Впоследствии в КГВА опровергли эту информацию. Известно, что произошло короткое замыкание в кондиционере.
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