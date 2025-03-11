Россияне используют беспилотники со Starlink — Игнат

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

Россияне уже используют "шахэды" со Starlink и SIM-картами. Атаки врага становятся все более технологичными.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат во вторник, 11 марта.

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По словам Игната, россияне адаптируют дроны для атак по Украине. Так, находили "шахэды" с камерами, Starlink и SIM-картами. Сейчас это все исследуют, чтобы найти методы для противодействия.

"Для нас это цели, которые надо уничтожить. Зенитные управляемые ракеты — это цена нашей жизни. Это то, будут ли залетать сюда самолеты. Если они будут залетать, то мы вместо КАБов получим ФАБы на голову. В десять раз больше", — заявил Игнат.

Напомним, также Юрий Игнат сообщил о том, что у Украины есть дефицит ракет для противовоздушной обороны. Это связано с тем, что Россия обстреливает украинские территории каждый день.

Кроме того, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил заявил о том, что наземный зенитный ракетный комплекс SAMP/T сбивал российские истребители. Несмотря на это самым эффективным для сбивания самолетов оккупантов является система Patriot.