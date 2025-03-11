Россияне используют беспилотники со Starlink — Игнат

Игнат заявил, что россияне используют "шахэды" со Starlink
Россияне уже используют "шахэды" со Starlink и SIM-картами. Атаки врага становятся все более технологичными.
Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат во вторник, 11 марта.
Как россияне адаптируют дроны
По словам Игната, россияне адаптируют дроны для атак по Украине. Так, находили "шахэды" с камерами, Starlink и SIM-картами. Сейчас это все исследуют, чтобы найти методы для противодействия.
"Для нас это цели, которые надо уничтожить. Зенитные управляемые ракеты — это цена нашей жизни. Это то, будут ли залетать сюда самолеты. Если они будут залетать, то мы вместо КАБов получим ФАБы на голову. В десять раз больше", — заявил Игнат.
Напомним, также Юрий Игнат сообщил о том, что у Украины есть дефицит ракет для противовоздушной обороны. Это связано с тем, что Россия обстреливает украинские территории каждый день.
Кроме того, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил заявил о том, что наземный зенитный ракетный комплекс SAMP/T сбивал российские истребители. Несмотря на это самым эффективным для сбивания самолетов оккупантов является система Patriot.
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