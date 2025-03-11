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Ігнат заявив, що росіяни використовують "шахеди" зі Starlink

11 березня 2025 15:10
Ольга Антоновська - редактор
Росіяни використовують безпілотники зі Starlink — Ігнат
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни вже використовують "шахеди" зі Starlink та SIM-картами. Атаки ворога стають все більш технологічними.

Про це у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у вівторок, 11 березня.

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За словами Ігната, росіяни адаптують дрони для атак по Україні. Так, знаходили "шахеди" з камерами, Starlink та SIM-картами. Наразі це все досліджують, аби знайти методи для протидії.

"Для нас це цілі, які треба знищити. Зенітні керовані ракети — це ціна нашого життя. Це те, чи будуть залітати сюди літаки. Якщо вони будуть залітати, то ми замість КАБів отримаємо ФАБи на голову. У десять разів більше", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, також Юрій Ігнат повідомив про те, що в України є дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Це пов'язано з тим, що Росія обстрілює українські території кожного дня.

Крім того, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил заявив про те, що наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T збивав російські винищувачі. Попри це, найефективнішим для збиття літаків окупантів є система Patriot.

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