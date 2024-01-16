Мобилизация в Украине — какие услуги мужчины не получат без документа из ТЦК

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Каждый военнообязанный мужчина в Украине должен состоять на военном учете, обновлять свои данные в ТЦК и СП и своевременно сообщать об изменениях. У таких граждан есть соответствующий военно-учетный документ. Таким образом без своевременного визита в территориальный центр такие лица не смогут воспользоваться некоторыми государственными услугами.

Об этом рассказал специалист по военному праву, юрист Иван Колганов в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также:

Какие важные документы предоставляют ТЦК и СП

Юрист отметил, что есть три категории граждан, и для них предусмотрена выдача разных военно-учетных документов:

военный билет — получают резервисты;

временное удостоверение или военный билет — получают военнообязанные;

удостоверение о приписке к определенному призывному участку — получают призывники.

Какие услуги недоступны без документа от ТЦК и СП

Военнообязанные мужчины, не имеющие военно-учетного документа, сталкиваются со следующими ограничениями:

их не могут взять на обучение в высшее учебное заведение;

их не могут принять на работу;

им не могут предоставить статус безработного (соответственно, человек не может воспользоваться услугами центра занятости);

они не могут получить в государственном медучреждении плановую помощь;

они не могут выехать за границу даже при наличии других документов, предоставляющих такое право.

"В постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предусмотрено, что государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения должны сообщать правила военного учета гражданам под личную подпись в случае приема на работу или на обучение", — пояснил Колганов.

Ранее мы сообщали, кто из украинцев будет обязан прийти в ТЦК без повестки.

Напомним, мы информировали, какие повестки вручат украинцам в январе 2024 года и когда можно отказаться.

Также мы писали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.