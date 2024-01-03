Які повістки вручатимуть українцям у січні 2024 року — види та правила

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Майже 700 днів в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія. У цей період в країні діє воєнний стан та загальна мобілізація, а військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки.

Які види цього документу будуть діяти в Україні 2024 року, який вигляд має повістка для уточнення даних та коли від неї можна відмовитися, розповідаємо далі в матеріалі.

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Які повістки можуть отримати військовозобов'язані чоловіки — види

Як зазначено в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів №1487, в Україні існує лише три види повісток, а саме:

повістка для уточнення облікових даних — виписується для оновлення інформації про військовозобов’язаного. Її можуть вручити у будь-якому місці, до прикладу, на вулиці, блокпості тощо;

— виписується для оновлення інформації про військовозобов’язаного. Її можуть вручити у будь-якому місці, до прикладу, на вулиці, блокпості тощо; повістка на проходження військово-лікарської комісії — вручається після повістки про уточнення даних для проходження медичного обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду;

— вручається після повістки про уточнення даних для проходження медичного обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду; бойова повістка або мобілізаційне розпорядження — вручається чоловікам, які пройшли мобілізаційну підготовку та визнані придатними до військової служби. У розпорядженні зазначено, що чоловік зобов’язаний прибути до призовного пункту впродовж 24 годин після його вручення.

Які дані обов'язково має містити повістка для уточнення даних

З 2023 року в Україні вже почали видавати повістки нового зразка для первинного оповіщення. Так на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487 втратила чинність постанова від 7 грудня 2016 року № 921.

Військовозобов'язані, яким вручають повістку, мають звернути увагу на такі заповнені поля:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов'язаного;

адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади керівника районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

підпис особи, яка видала повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка.

Крім того, слід знати, що в повістці може бути зазначено формулювання пропоную з’явитися або наказ, наказую. Обидва варіанти правильні та не вважаються помилкою.

Повістка вважається дійсною та підлягає обов’язковому виконанню, якщо її вручили особисто військовозобов’язаному, який підписав її.

Зразок повістки для уточнення даних. Скриншот з сайту Міноборони

Хто має право вручати повістки в Україні

Відповідно до українського законодавства, вручати повістки уповноважені співробітники ТЦК. А також за наявності відповідного розпорядження начальника ТЦК та СП таке право мають:

особи органів місцевого самоврядування, у тому числі сільські голови;

керівники підприємств, установ чи організацій;

керівники закладів освіти;

ФОПи;

працівники ЖЕКів;

голови ОСББ.

Коли повістка вважається незаконно врученою

Повістка не є дійсною та не підлягає обов’язковому виконанню, якщо:

її отримали замість військовозобов’язаного інші особи, наприклад, батьки, дружина, родичі чи сусіди;

її залишили у дверях або кинули до поштової скриньки.

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Фото: google.com

За яких умов від повістки можна відмовитися

Військовозобов'язаний має повне право відмовитися від повістки, якщо:

неправильно вказані дані особи;

повістку вручає не уповноважена особа;

на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату.

У разі відмови від повістки співробітник ТЦК повинен скласти відповідний акт у присутності двох свідків. Далі цей акт передають в Центр комплектування.

Варто зазначити, що у разі відмови від повістки з поважної причини військовозобов'язаному не загрожує ніякої відповідальності.

Що відбувається після вручення повістки

Після того як військовозобов'язаному вручили правильно оформлену повістку та він розписався про її отримання, необхідно прийти до ТЦК та СП, за адресою вказаною в документі. А також у зазначену дату та час.

Перш за все важливо розуміти, що повістка — це не квиток на фронт. До цього військовозобов'язаний має пройти ще багато підготовчих етапів.

Щобільше навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить у зону бойових дій. Адже після особу направляють в навчальні центри (якщо немає досвіду військової служби) або в пункти постійної дислокації військової частини (якщо військовий досвід є, людина проходила строкову службу). Підготовка триває близько 4 тижнів.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Що військовозобов'язаному необхідно взяти з собою до ТЦК — список документів

Перш ніж відправитися до ТЦК, військовозобов'язаному необхідно зібрати певний пакет військових та особистих документів. А у разі наявності права на відстрочення, ще й документи, які це підтверджують.

З собою необхідно взяти такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (за наявності);

інформацію про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю;

документи, які підтверджують право на відстрочку.

Варто зауважити, що у ТЦК військовозобов’язаного відправляють до відповідного кабінету мобілізаційного відділку за його званням. Рядових, сержантів чи старшин направляють до одного кабінету, офіцерів — до іншого. Уже там звіряють документи.

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