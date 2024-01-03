Какие повестки будут вручать украинцам в январе 2024 года — виды и правила

Какие повестки будут вручать украинцам в январе 2024 года и когда можно отказаться
Почти 700 дней в Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессор Россия. В этот период в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки.
Какие виды этого документа будут действовать в Украине в 2024 году, как должна выглядеть повестка для уточнения данных и когда от нее можно отказаться, рассказываем в материале.
Какие повестки могут получить военнообязанные мужчины.
Как отмечено в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов №1487, в Украине существует только три вида повесток, а именно:
- повестка для уточнения учетных данных — выписывается для обновления информации о военнообязанном. Ее могут вручить в любом месте, например, на улице, блокпосте и т.п.;
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии — вручается после повестки об уточнении данных для прохождения медицинского обследования. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра;
- боевая повестка или мобилизационное распоряжение — вручается мужчинам, которые прошли мобилизационную подготовку и признаны годными к военной службе. В распоряжении говорится, что мужчина обязан прибыть в призывной пункт в течение 24 часов после его вручения.
Какие данные обязательно должна содержать повестка для уточнения данных
С 2023 года в Украине уже начали издавать повестки нового образца для первоначального оповещения. Так на основании постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487 утратило силу постановление от 7 декабря 2016 № 921.
Военнообязанные, которым вручают повестку, должны обратить внимание на следующие заполненные поля:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- наименование должности руководителя районного (городского) ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- подпись лица, выдавшего повестку;
- дата выдачи повестки;
- мокрая печать.
Кроме того, следует знать, что в повестке может быть указана формулировка предлагаю явиться или приказ, приказываю. Оба варианта правильны и не считаются ошибкой.
Повестка считается действительной и подлежит обязательному исполнению, если она была вручена лично военнообязанному, который подписал ее.
Кто имеет право вручать повестки в Украине
Согласно украинскому законодательству, вручать повестки уполномоченные сотрудники ТЦК. А также при наличии соответствующего распоряжения начальника ТЦК и СП такое право имеют:
- лица органов местного самоуправления, в том числе сельские головы;
- руководители предприятий, учреждений или организаций;
- руководители учебных заведений;
- ФЛП;
- работники ЖЭКов;
- председатели ОСМД.
Когда повестка считается незаконно врученной
Повестка не является действительной и не подлежит обязательному исполнению, если:
- ее получили вместо военнообязанного другие лица, например родители, жена, родственники или соседи;
- ее оставили в дверях или бросили в почтовый ящик.
При каких условиях от повестки можно отказаться
Военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки, если:
- неправильно указаны данные лица;
- повестку вручает не уполномоченное лицо;
- на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.
В случае отказа от повестки, сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии двух свидетелей. Далее этот акт передается в Центр комплектования.
Следует отметить, что в случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.
Что происходит после вручения повестки
После того как военнообязанному вручили правильно оформленную повестку и он расписался о ее получении, необходимо прийти в ТЦК и СП по адресу, указанному в документе. А также в указанную дату и время.
Прежде всего, важно понимать, что повестка — это не билет на фронт. До этого военнообязанный должен пройти еще многие подготовительные этапы.
Более того, даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет в зону боевых действий. Ведь после человека направляют в учебные центры (если нет опыта военной службы) или в пункты постоянной дислокации воинской части (если военный опыт есть, человек проходил срочную службу). Подготовка длится около 4 недель.
Что военнообязанному необходимо взять с собой в ТЦК — список документов
Прежде чем отправиться в ТЦК, военнообязанному необходимо собрать определенный пакет военных и личных документов. А в случае наличия права на отсрочку, еще и подтверждающие это документы.
С собой необходимо взять следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- удостоверение водителя (при наличии);
- информацию об образовании;
- документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью;
- документы, подтверждающие право на отсрочку.
Следует отметить, что в ТЦК военнообязанного отправляют в соответствующий кабинет мобилизационного отделения по его званию. Рядовых, сержантов или старшин направляют в один кабинет, офицеров — в другой. Уже там сверяют документы.
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