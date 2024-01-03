Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Какие повестки будут вручать украинцам в январе 2024 года и когда можно отказаться arrow

Какие повестки будут вручать украинцам в январе 2024 года и когда можно отказаться

3 января 2024 23:03
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Какие повестки будут вручать украинцам в январе 2024 года — виды и правила
Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Почти 700 дней в Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессор Россия. В этот период в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки.

Какие виды этого документа будут действовать в Украине в 2024 году, как должна выглядеть повестка для уточнения данных и когда от нее можно отказаться, рассказываем в материале.

Читайте также:

Какие повестки могут получить военнообязанные мужчины.

Как отмечено в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов №1487, в Украине существует только три вида повесток, а именно:

  • повестка для уточнения учетных данных — выписывается для обновления информации о военнообязанном. Ее могут вручить в любом месте, например, на улице, блокпосте и т.п.;
  • повестка на прохождение военно-врачебной комиссии — вручается после повестки об уточнении данных для прохождения медицинского обследования. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра;
  • боевая повестка или мобилизационное распоряжение — вручается мужчинам, которые прошли мобилизационную подготовку и признаны годными к военной службе. В распоряжении говорится, что мужчина обязан прибыть в призывной пункт в течение 24 часов после его вручения.

Какие данные обязательно должна содержать повестка для уточнения данных

С 2023 года в Украине уже начали издавать повестки нового образца для первоначального оповещения. Так на основании постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487 утратило силу постановление от 7 декабря 2016 № 921.

Военнообязанные, которым вручают повестку, должны обратить внимание на следующие заполненные поля:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • наименование должности руководителя районного (городского) ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
  • подпись лица, выдавшего повестку;
  • дата выдачи повестки;
  • мокрая печать.

Кроме того, следует знать, что в повестке может быть указана формулировка предлагаю явиться или приказ, приказываю. Оба варианта правильны и не считаются ошибкой.

Повестка считается действительной и подлежит обязательному исполнению, если она была вручена лично военнообязанному, который подписал ее.

 

Какие данные обязательно должно содержать повестка для уточнения данных
Образец повестки для уточнения данных. Скриншот с сайта Минобороны

Кто имеет право вручать повестки в Украине

Согласно украинскому законодательству, вручать повестки уполномоченные сотрудники ТЦК. А также при наличии соответствующего распоряжения начальника ТЦК и СП такое право имеют:

  • лица органов местного самоуправления, в том числе сельские головы;
  • руководители предприятий, учреждений или организаций;
  • руководители учебных заведений;
  • ФЛП;
  • работники ЖЭКов;
  • председатели ОСМД.

Когда повестка считается незаконно врученной

Повестка не является действительной и не подлежит обязательному исполнению, если:

  • ее получили вместо военнообязанного другие лица, например родители, жена, родственники или соседи;
  • ее оставили в дверях или бросили в почтовый ящик.

 

Кто имеет право вручать повестки в Украине
Вручение повестки военнообязанному мужчине. Фото: google.com

При каких условиях от повестки можно отказаться

Военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки, если:

  • неправильно указаны данные лица;
  • повестку вручает не уполномоченное лицо;
  • на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

В случае отказа от повестки, сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии двух свидетелей. Далее этот акт передается в Центр комплектования.

Следует отметить, что в случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.

Что происходит после вручения повестки

После того как военнообязанному вручили правильно оформленную повестку и он расписался о ее получении, необходимо прийти в ТЦК и СП по адресу, указанному в документе. А также в указанную дату и время.

Прежде всего, важно понимать, что повестка — это не билет на фронт. До этого военнообязанный должен пройти еще многие подготовительные этапы.

Более того, даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет в зону боевых действий. Ведь после человека направляют в учебные центры (если нет опыта военной службы) или в пункты постоянной дислокации воинской части (если военный опыт есть, человек проходил срочную службу). Подготовка длится около 4 недель.

 

Что военнообязанному необходимо взять с собой в ТЦК - список документов
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Что военнообязанному необходимо взять с собой в ТЦК — список документов

Прежде чем отправиться в ТЦК, военнообязанному необходимо собрать определенный пакет военных и личных документов. А в случае наличия права на отсрочку, еще и подтверждающие это документы.

С собой необходимо взять следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • медицинские документы;
  • удостоверение водителя (при наличии);
  • информацию об образовании;
  • документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью;
  • документы, подтверждающие право на отсрочку.

Следует отметить, что в ТЦК военнообязанного отправляют в соответствующий кабинет мобилизационного отделения по его званию. Рядовых, сержантов или старшин направляют в один кабинет, офицеров — в другой. Уже там сверяют документы.

Ранее мы сообщали, кто будет вручать повестки украинцам в 2024 году.

Напомним, мы писали правила вручения повесток сельскими головами.

Также мы информировали украинцев, что делать, если вам вручают повестку в больнице.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме