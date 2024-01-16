Мобілізація в Україні — які послуги чоловіки не отримають без документа з ТЦК

Які послуги українці не зможуть отримати без дозволу ТЦК — юрист надав перелік
Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні повинен перебувати на військовому обліку, оновлювати свої дані в ТЦК та СП та вчасно повідомляти про зміни. Такі громадяни мають відповідний військово-обліковий документ. Тож, без вчасного візиту до територіального центру, такі особи не зможуть скористатися деякими державними послугами.
Про це розповів спеціаліст з військового права, юрист Іван Колганов в коментарі "РБК-Україна".
Які важливі документи надають ТЦК та СП
Юрист зазначив, що є три категорії громадян, і для них передбачена видача різних військово-облікових документів:
- військовий квиток — отримують резервісти;
- тимчасове посвідчення або військовий квиток — отримують військовозобов'язані;
- посвідчення про приписку до певної призовної дільниці — отримують призовники.
Які послуги недоступні без документа з ТЦК та СП
Військовозобов'язані чоловіки, які не мають військово-облікового документа, стикаються з наступними обмеженнями:
- їх не можуть взяти на навчання до вищого навчального закладу;
- їх не можуть взяти на роботу;
- їм не можуть надати статус безробітного (відповідно людина не може скористатися послугами центру зайнятості);
- вони не можуть отримати у державному медзакладі планову допомогу;
- вони не можуть виїхати за кордон навіть за наявності інших документів, які надають таке право.
"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадянам під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", — пояснив Колганов.
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