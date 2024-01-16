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Які послуги українці не зможуть отримати без дозволу ТЦК — юрист надав перелік

16 січня 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — які послуги чоловіки не отримають без документа з ТЦК
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: УНІАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні повинен перебувати на військовому обліку, оновлювати свої дані в ТЦК та СП та вчасно повідомляти про зміни. Такі громадяни мають відповідний військово-обліковий документ. Тож, без вчасного візиту до територіального центру, такі особи не зможуть скористатися деякими державними послугами.

Про це розповів спеціаліст з військового права, юрист Іван Колганов в коментарі "РБК-Україна". 

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Які важливі документи надають ТЦК та СП

Юрист зазначив, що є три категорії громадян, і для них передбачена видача різних військово-облікових документів:

  • військовий квиток — отримують резервісти;
  • тимчасове посвідчення або військовий квиток — отримують військовозобов'язані;
  • посвідчення про приписку до певної призовної дільниці — отримують призовники. 

Які послуги недоступні без документа з ТЦК та СП

Військовозобов'язані чоловіки, які не мають військово-облікового документа, стикаються з наступними обмеженнями: 

  • їх не можуть взяти на навчання до вищого навчального закладу;
  • їх не можуть взяти на роботу;
  • їм не можуть надати статус безробітного (відповідно людина не може скористатися послугами центру зайнятості);
  • вони не можуть отримати у державному медзакладі планову допомогу;
  • вони не можуть виїхати за кордон навіть за наявності інших документів, які надають таке право. 

"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадянам під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", — пояснив Колганов.

Раніше ми повідомляли, хто з українців буде зобов'язаний прийти до ТЦК без повістки.

Нагадаємо, ми інформували, які повістки вручатимуть українцям у січні 2024 року і коли можна відмовитися.

Також ми писали, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону

війна
Україна
мобілізація
військовий квиток
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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