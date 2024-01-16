Мобілізація в Україні — які послуги чоловіки не отримають без документа з ТЦК

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні повинен перебувати на військовому обліку, оновлювати свої дані в ТЦК та СП та вчасно повідомляти про зміни. Такі громадяни мають відповідний військово-обліковий документ. Тож, без вчасного візиту до територіального центру, такі особи не зможуть скористатися деякими державними послугами.

Про це розповів спеціаліст з військового права, юрист Іван Колганов в коментарі "РБК-Україна".

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Юрист зазначив, що є три категорії громадян, і для них передбачена видача різних військово-облікових документів:

військовий квиток — отримують резервісти;

тимчасове посвідчення або військовий квиток — отримують військовозобов'язані;

посвідчення про приписку до певної призовної дільниці — отримують призовники.

Які послуги недоступні без документа з ТЦК та СП

Військовозобов'язані чоловіки, які не мають військово-облікового документа, стикаються з наступними обмеженнями:

їх не можуть взяти на навчання до вищого навчального закладу;

їх не можуть взяти на роботу;

їм не можуть надати статус безробітного (відповідно людина не може скористатися послугами центру зайнятості);

вони не можуть отримати у державному медзакладі планову допомогу;

вони не можуть виїхати за кордон навіть за наявності інших документів, які надають таке право.

"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадянам під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", — пояснив Колганов.

Раніше ми повідомляли, хто з українців буде зобов'язаний прийти до ТЦК без повістки.

Нагадаємо, ми інформували, які повістки вручатимуть українцям у січні 2024 року і коли можна відмовитися.

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