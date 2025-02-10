РФ использует опыт войны в Украине против НАТО — детали

Россия проводит военные учения. Фото: росСМИ

Россия активно развивает беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, используя опыт, полученный во время войны с Украиной. Таким образом оккупанты внедряют современные технологии в гибридные операции против стран НАТО.

Об этом сообщается в анализе ISW.

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Согласно данным ISW, Россия активно использует опыт, приобретенный во время войны с Украиной, для улучшения своих военных технологий, в частности беспилотных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы.

Эксперты отмечают, что в 2024 году страны НАТО все чаще встречались с угрозами российских гибридных атак и диверсий.

"Сообщения о попытках страны-члена НАТО противодействовать вероятным российским разведывательным дронам подчеркивают потребность в дальнейшем развитии оборонных возможностей, ведь Россия продолжает использовать полученный на поле боя в Украине опыт для создания новейших технологий", — говорится в анализе.

Напомним, что россияне завершили создание отдельного полка беспилотных систем в Центральном военном округе. Это сделано для расширения возможностей российской армии в области беспилотных технологий.

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