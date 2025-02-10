РФ використовує досвід війни в Україні проти НАТО — деталі

Росія проводить військові навчання. Фото: росЗМІ

Росія активно розвиває безпілотники та системи радіоелектронної боротьби, використовуючи досвід, отриманий під час війни з Україною. Таким чином окупанти впроваджують сучасні технології в гібридні операції проти країн НАТО.

Про це повідомляється в аналізі ISW.

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Згідно з даними ISW, Росія активно використовує досвід, набутий під час війни з Україною, для покращення своїх військових технологій, зокрема безпілотних апаратів та систем радіоелектронної боротьби.

Експерти відзначають, що в 2024 році країни НАТО все частіше зустрічалися з загрозами російських гібридних атак та диверсій.

"Повідомлення про спроби країни-члена НАТО протидіяти ймовірним російським розвідувальним дронам підкреслюють потребу в подальшому розвитку оборонних можливостей, адже Росія продовжує використовувати здобутий на полі бою в Україні досвід для створення новітніх технологій", — йдеться в аналізі.

Нагадаємо, що росіяни завершили створення окремого полку безпілотних систем у Центральному військовому окрузі. Це зроблено для розширення можливостей російської армії в галузі безпілотних технологій.

Крім того, Новини.LIVE провели аналіз армій та озброєння НАТО і РФ, а також з'ясували, чия зброя сильніша на полі бою.