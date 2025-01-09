Росія тестує волоконно-оптичні дрони на фронті

Окупант тримає дрон. Фото: росЗМІ

Росіяни активно використовують дрони, які здатні обходити РЕБ та влучно атакувати цілі. Їм це вдається завдяки вмонтованій оптоволоконній системі, яка забепезчує стабільний зв'язок.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

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Російські війська лише почали впроваджувати нову технологію

Російські війська все частіше застосовують безпілотники, підключені до волоконно-оптичних кабелів, для ударів по українських силах. Представник української бригади заявив 8 січня, що такі безпілотники є стійкими до перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ), що робить їх ефективними для ведення бойових дій на передовій. Однак, за його словами, ця технологія ще не отримала системного впровадження російськими військами.

Переваги та недоліки волоконно-оптичних дронів

Волоконно-оптичні безпілотники мають свої переваги, зокрема стійкість до РЕБ, але водночас вони повільніші та менш маневровані порівняно з дронами, оснащеними технологією огляду від першої особи (FPV). Через це такі дрони вразливі до стрілецької зброї, що знижує їхню ефективність у бойових умовах.

Оцінка російських військових блогерів

Російські військові блогери стверджують, що саме російські війська вперше успішно розробили та використали волоконно-оптичні безпілотники в Україні. Водночас вони прогнозують, що Україна теж невдовзі може адаптувати ці інновації. Також наголошується на необхідності розробки нових способів протидії можливим українським волоконно-оптичним дронам.

Нагадаємо, на початку січня Міноборони анонсувало роботу FPV-дронів, які працюють через оптоволокно.

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