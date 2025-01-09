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Россияне научили дроны нестандартным методом обходить РЭБ ВСУ

9 января 2025 07:46
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия тестирует волоконно-оптические дроны на фронте
Оккупант держит дрон. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россияне активно используют дроны, которые способны обходить РЭБ и точно атаковать цели. Им это удается благодаря встроенной оптоволоконной системе, которая обеспечивает стабильную связь.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

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Российские войска только начали внедрять новую технологию 

Российские войска все чаще применяют беспилотники, подключенные к волоконно-оптическим кабелям, для ударов по украинским силам. Представитель украинской бригады заявил 8 января, что такие беспилотники являются устойчивыми к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что делает их эффективными для ведения боевых действий на передовой. Однако, по его словам, эта технология еще не получила системного внедрения российскими войсками.

Преимущества и недостатки волоконно-оптических дронов

Волоконно-оптические беспилотники имеют свои преимущества, в частности устойчивость к РЭБ, но в то же время они медленнее и менее маневренны по сравнению с дронами, оснащенными технологией обзора от первого лица (FPV). Из-за этого такие дроны уязвимы к стрелковому оружию, что снижает их эффективность в боевых условиях.

Оценка российских военных блогеров

Российские военные блогеры утверждают, что именно российские войска впервые успешно разработали и использовали волоконно-оптические беспилотники в Украине. В то же время они прогнозируют, что Украина тоже вскоре может адаптировать эти инновации. Также отмечается необходимость разработки новых способов противодействия возможным украинским волоконно-оптическим дронам.

Напомним, в начале января Минобороны анонсировало работу FPV-дронов, которые работают через оптоволокно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал количество ракет и дронов, которые планируют изготовить в 2025 году.

российские войска оккупанты ISW дроны FPV-дроны

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