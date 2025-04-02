Масштабные учения бригады Помста — как воины готовятся перед отправкой на фронт

Учения бригады "Помста". Фото: скриншот

В Луганском пограничном отряде показали масштабные учения бригады "Помста". Бойцов учили штурму, обороне, управлять дронами и бронетехникой.

Как проходили все этапы масштабного обучения — смотрите в репортаже с боевого слаживания луганских пограничников.

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Учения бригады "Помста"

Более 500 военнослужащих, бронетехника и сложные боевые маневры — именно так бойцы третьей комендатуры быстрого реагирования проходили финальный этап подготовки перед отправкой в зону боевых действий.

В Луганском пограничном отряде отметили, что важнейшим этапом подготовки является слаживание подразделения. Во время учений отработали от наступления до противодействия дронам.

Штурмовые подразделения, используя бронетехнику для прикрытия, прорывали оборонительные рубежи противника, тогда как минометные расчеты обеспечивали огневую поддержку, а противотанкисты ликвидировали вражескую технику.

Параллельно штабные офицеры и командиры на местах отрабатывали оперативное принятие решений и координацию действий подчиненных.

Кроме того, отдельное внимание уделили борьбе с дронами. Воины тренировались сбивать FPV-дроны, стреляя из гладкоствольных ружей по воздушным целям.

Напомним, командир первого штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин предупредил о подготовке врага к новому наступлению.

Ранее в ГУР показали, как бойцы уничтожают цели российских оккупантов с помощью дронов "Сыч".