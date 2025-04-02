Масштабні навчання бригади Помста — як воїни готуються перед відправкою на фронт

Навчання бригади "Помста". Фото: скриншот

У Луганському прикордонному загоні показали масштабні навчання бригади "Помста". Бійців навчали штурму, оборони, керувати дронами та бронетехнікою.

Як проходили усі етапи масштабного навчання — дивіться в репортажі з бойового злагодження Луганських прикордонників.

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Навчання бригади "Помста"

Понад 500 військовослужбовців, бронетехніка та складні бойові маневри — саме так бійці третьої комендатури швидкого реагування проходили фінальний етап підготовки перед відправкою в зону бойових дій.

У Луганському прикордонному загоні зазначили, що найважливішим етапом підготовки є злагодження підрозділу. Під час навчання відпрацювали від наступу до протидії дронам.

Штурмові підрозділи, використовуючи бронетехніку для прикриття, проривали оборонні рубежі противника, тоді як мінометні розрахунки забезпечували вогневу підтримку, а протитанкісти ліквідовували ворожу техніку.

Паралельно штабні офіцери та командири на місцях відпрацьовували оперативне ухвалення рішень і координацію дій підлеглих.

Крім того, окрему увагу приділили боротьбі з дронами. Воїни тренувались збивати FPV-дрони, стріляючи з гладкоствольних рушниць по повітряних цілях.

Нагадаємо, командир першого штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін попередив про підготовку ворога до нового наступу.

Раніше у ГУР показали, як бійці знищують цілі російських окупантів за допомогою дронів "Сич".