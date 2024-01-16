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Глава секретариата ВО "Свобода" Кошулинский призвал лишать уклонистов гражданских прав

16 января 2024 01:49
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Мобилизация в Украине - Кошулинский призвал лишать ухилянцев гражданских прав - что будет с ухилянтами
Руслан Кошулинский. Фото: Руслан Кошулинский / Facebook
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский считает, что во время мобилизации и войны следует лишать гражданских прав людей, которые не становятся защитой Родины.

Об этом он сказал в эфире телеканула "Киев 24".

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Что сказал Кошулинский

"Не выполнил гражданский долг — защита Украины, ты должен быть лишен гражданских прав. Ты не имеешь права быть допущен к голосованию, к выборности, к должностям и т.д. Это мы говорим о наказуемых моментах. Потом, после войны, мы будем разбираться, где ты был и что ты делал", — сказал он.

Также Кошулинский добавил, что это должно быть мотивацией для украинцев.

"Сейчас это должна быть четко мотивационная вещь. Если ты не пойдешь — враг придет к тебе в дом. Это должно включаться сегодня — основной механизм, идеологический механизм. А уже все вторичное — деньги, должности..." — заявил политик.

В своем комментарии он сказал, что таким должно быть мировоззрение верхушки украинской власти.

"Один за другого, брат за брата, украинец за украинца — это наша гражданская обязанность. Это должно быть включено в основу мировоззрения сегодняшней центральной власти", — резюмировал Кошулинский.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки правильно делают, что ловят уклонистов. Убегающие от мобилизации не имеют права жить полноценной жизнью.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Следовательно, подготовка новобранцев должна длиться примерно шесть месяцев.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
защитники
уклонисты

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