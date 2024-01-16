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Голова секретаріату ВО "Свобода" Кошулинський закликав позбавляти ухилянтів громадянських прав

16 січня 2024 01:49
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Мобілізація в Україні - Кошулинський закликав позбавляти ухилянтів громадянських прав - що буде з ухилянтами
Руслан Кошулинський. Фото: Руслан Кошулинський / Facebook
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Голова секретаріату ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вважає, що під час мобілізації та війни варто позбавляти громадянських прав людей, які не стають захист Батьківщини.

Про це він сказав в ефірі телеканулу "Київ 24".

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Що сказав Кошулинський

"Не виконав громадянський обов'язок — захист України, ти маєш бути позбавлений громадянських прав. Ти не маєш права бути допущеним до голосування, до виборності, до посад тощо. Це ми говоримо про покаральні моменти. Потім, після війни, ми будемо розбиратися, де ти був і що ти робив", — сказав він.

Також Кошулинський додав, що це має бути мотивацією для українців.

"Зараз це має бути чітко мотиваційна річ. Якщо ти не підеш — то ворог прийде до тебе до хати. Це має включатися сьогодні — основний механізм, ідеологічний механізм. А вже все вторинне — гроші, посади..." — заявив політик.

У своєму коментарі він сказав, що таким має буди світогляд верхівки української влади.

"Один за одного, брат за брата, українець за українця — оце наш громадянський обов'язок. Це мало бути включено в основу світогляду сьогоднішньої центральної влади", — резюмував Кошулинський.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки правильно роблять, що ловлять ухилянтів. Ті, хто тікає від мобілізації не мають права жити повноцінним життям.

Раніше ми повідомляли, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відтак підготовка новобранців має тривати приблизно шість місяців. 

військовий призов
мобілізація
війна в Україні
захисники
ухилянти

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