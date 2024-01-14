Гучні заяви ТЦК та ухилянти-екстремали — яка ситуація з мобілізацією в Україні

Представник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Фото: novynarnia.com

В Україні у цивільних регулярно виникають питання щодо законності рейдів працівників територіальних центрів комплектування та соціально підтримки. При цьому ухилянти продовжують шукати варіанти, щоб покинути країну.

Про це говориться у матеріалі ТСН.

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Кожного дня працівники Державної прикордонної служби України ловлять десятки чоловіків, які намагаються вибратися з України, щоб уникнути мобілізації.

Інколи це призводить до трагічних випадків. Наприклад, щонайменше 19 ухилянтів потонули, намагаючись переплисти прикордонну річку Тису.

Працівники ТЦК звернулися до українців

У зв'язку з цією складною ситуацією Одеський обласний ТЦК та СП звернувся до українців із гучною заявою.

"На території на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів в осіб".

В ТЦК також нагадали, що під час воєнного стану будь-який військомат має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання.

Громадян закликали "не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку", а прийти самостійно до ТЦК.

Хочуть воювати

Поки українці тікають від війни, за кордоном є ті, хто тікає з дому, щоб воювати на боці України. У Польщі було затримано підлітка з Чехії, який їхав воювати на боці України.

15-річний хлопець пішов до школи, а насправді вирушив у бік України. Наступного дня його знайшла польська поліція у місті Перемишль.

"Школяр взяв паспорт удома. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але чеха негайно привезли на територію Польщі", — повідомили у поліції.

Раніше ми повідомляли, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відтак підготовка новобранців має тривати потрібно приблизно шість місяців.