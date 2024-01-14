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Громкие заявления ТЦК и уклонисты-экстремалы — какая ситуация с мобилизацией в Украине

14 января 2024 10:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Громкие заявления ТЦК и уклонисты-экстремалы — какая ситуация с мобилизацией в Украине
Представитель ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Фото: novynarnia.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине у гражданских регулярно возникают вопросы о законности рейдов работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. При этом уклонисты продолжают искать варианты, чтобы покинуть страну.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Каждый день работники Государственной пограничной службы Украины ловят десятки мужчин, которые пытаются выбраться из Украины во избежание мобилизации.

Иногда это приводит к трагическим случаям. Например, по меньшей мере 19 уклонистов утонули, пытаясь переплыть пограничную реку Тису.

Работники ТЦК обратились к украинцам

В связи с этой сложной ситуацией Одесский областной ТЦК и СП обратился к украинцам с громким заявлением.

"На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц", — говорится в сообщении.

В ТЦК также напомнили, что во время военного положения любой военнослужащий имеет право вызвать человека для сверки его учетных данных, независимо от места его регистрации и проживания.

Граждан призвали "не искать пути уклониться от исполнения своей конституционной обязанности", а прийти самостоятельно в ТЦК.

Хотят воевать

Пока украинцы бегут от войны, за рубежом есть бегущие из дома, чтобы воевать на стороне Украины. В Польше был задержан подросток из Чехии, который ехал воевать на стороне Украины.

15-летний парень пошел в школу, а на самом деле отправился в сторону Украины. На следующий день его обнаружила польская полиция в городе Перемышль.

"Школьник взял паспорт дома. Ему оставалось только пересечь польско-украинскую границу, но чеха немедленно привезли на территорию Польши", — сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Следовательно, подготовка новобранцев должна продолжаться примерно шесть месяцев.

ВСУ
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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