Скільки отримує мобілізований у ЗСУ — розповідь військового

Українські військовослужбовці. Фото: офіційний сайт Запорізької обласної військової адміністрації

Базова зарплата українського військовослужбовця у нинішніх умовах становить 20 130 грн (для Сухопутних військ ЗСУ). Крім того, військові отримують надбавки за звання і посаду, а також премію та виконання різних завдань.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, зарплата, яка нараховується військовослужбовцю ЗСУ, складається із кількох частин.

"Під час служби вам кожного місяця буде нараховуватись зарплата (мінімум 20 130 грн для Сухопутних військ + незначні надбавки за звання, посаду й вислугу) та додаткова винагорода (премія)", — пояснив бойовий медик.

Премія для військовослужбовців, її особливості

Щодо премії, то вона, як пояснив Дмитро Козятинський, нараховується подобово.

"Розмір премії сильно відрізняється в залежності від виконуваних задач і виплачується в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання завдань", — наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуватимуться на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначатиметься місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.