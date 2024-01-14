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Сколько получает мобилизованный в ВСУ — рассказ военного

14 января 2024 05:58
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Владимир Мыленко
журналист
Сколько получает мобилизованный в ВСУ — рассказ военного
Украинские военнослужащие. Фото: официальный сайт Запорожской областной военной администрации
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Базовая зарплата украинского военнослужащего в нынешних условиях составляет 20130 грн (для Сухопутных войск ВСУ). Кроме того, военные получают надбавки за звание и должность, а также премию и выполнение различных задач.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, зарплата, которая начисляется военнослужащему ВСУ, состоит из нескольких частей.

"Во время службы вам каждый месяц будет начисляться зарплата (минимум 20 130 грн для Сухопутных войск + незначительные надбавки за звание, должность и выслугу) и дополнительное вознаграждение (премия)", — объяснил боевой медик.

Премия для военнослужащих, ее особенности

Что касается премии, то она, как объяснил Дмитрий Козятинский, начисляется посуточно.

"Размер премии сильно отличается в зависимости от выполняемых задач и выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения задач", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Напомним, что в 2024 году в Украине выплаты военнослужащим будут формироваться на основе зарплаты и различных премий в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также будет определяться местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.

зарплаты
ВСУ
армия
военные
мобилизация

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