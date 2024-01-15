Кім різко висловився щодо чоловіків, які тікають від мобілізації

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки правильно роблять, що ловлять ухилянтів. Ті, хто тікає від мобілізації не мають права жити повноцінним життям.

Таку думку висловив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Ухилянти мають сидіти дома

"Їх (ухилянтів. — ред.) відловлює ТЦК і це нормально. Якщо ти ухилянт, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати, сиди вдома", — сказав Кім.

Він також підкреслив, що права ухилянтів мають бути обмежені, незалежно від причини, через яку вони тікають від армії.

"Бувають різні обставини. Ти боїшся чи не хочеш принципово, чи якісь інші обставини — ти повинен мати обмеження, оскільки не виконуєш те, що виконують інші", — вважає очільник ОВА.

Раніше ми розповідали, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як мотивувати людей вступати до армії. За його словами, це має бути масово.

Нагадуємо, що начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не погоджується з думкою, що депутати мають воювати, бо "користі на фронті з них мало". За його словами, тези про те, що на війну потрібно відправляти правоохоронців та депутатів, вкидають росіяни, а українці активно їх поширюють.