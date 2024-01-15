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Ким резко высказался в отношении мужчин, бегущих от мобилизации

15 января 2024 11:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ким резко высказался в отношении мужчин, бегущих от мобилизации
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: instagram.com/kimkimvitalii
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки правильно делают, что ловят уклонистов. Убегающие от мобилизации не имеют права жить полноценной жизнью.

Такое мнение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Уклоняющие должны сидеть дома

"Их (ухилянтов. — ред.) отлавливает ТЦК и это нормально. Если ты уклонист, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома", — сказал Ким.

Он также подчеркнул, что права уклонистов должны быть ограничены, независимо от причины, по которой они убегают от армии.

"Бывают разные обстоятельства. Ты боишься или не хочешь принципиально или какие-то другие обстоятельства — ты должен иметь ограничения, поскольку не выполняешь то, что выполняют другие", — считает глава ОВА.

Ранее мы рассказывали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как мотивировать людей вступать в армию. По его словам, это должно быть массово.

Напоминаем, что начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не соглашается с мнением, что депутаты должны воевать, потому что "пользы на фронте из них мало". По его словам, тезисы о том, что на войну нужно отправлять стражей порядка и депутатов, вбрасывают россияне, а украинцы активно их распространяют.

война
Виталий Ким
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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