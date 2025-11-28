Как дроны сменили войну — Бен Ходжес рассказал о роли беспилотников

Военный с дроном. Фото: Силы беспилотных систем ВСУ

Бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес объяснил, как дроны изменили характер войны России против Украины. По его словам, особенно это заметно в Черном море.

Об этом Бен Ходжес сообщил в интервью Новини.LIVE.

Дроны в войне

"Дроны действительно изменили характер войны — особенно на море, в Черном море, где украинский флот фактически уничтожил Черноморский флот России, не имея традиционных кораблей. И сделал это за счет беспилотных систем", — отметил Ходжес.

По его словам, в ответ будут появляться все более эффективные системы борьбы с дронами. Речь идет от кинетических до электронных. Однако важнейший фактор остается человеческим, поскольку нужны талантливые военные, способные адаптироваться и работать с новыми технологиями.

"Дроны — это инструмент, но они не могут заменить хороших солдат. И я думаю, что если бы вы спросили любого украинского командира — они бы хотели иметь танки и бронетехнику, защищенную от дронов, потому что нужна мобильная огневая мощь", — добавил Ходжес.

