Як дрони змінили війну — Бен Годжес розповів про роль безпілотників

Військовий з дроном. Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ

Колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес пояснив, як дрони змінили характер війни Росії проти України. За його словами, особливо це помітно в Чорному морі.

Про це Бен Годжес повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дрони у війні

"Дрони справді змінили характер війни — особливо на морі, у Чорному морі, де український флот фактично знищив Чорноморський флот Росії, не маючи традиційних кораблів. І зробив це за рахунок безпілотних систем", — зазначив Годжес.

За його словами, у відповідь з’являтимуться все більш ефективні системи боротьби з дронами. Йдеться від кінетичних до електронних. Однак найважливіший фактор залишається людським, оскільки потрібні талановиті військові, здатні адаптуватися й працювати з новими технологіями.

"Дрони — це інструмент, але вони не можуть замінити хороших солдатів. І я думаю, що якби ви запитали будь-якого українського командира — вони б хотіли мати танки та бронетехніку, захищену від дронів, бо потрібна мобільна вогнева міць", — додав Годжес.

Нагадаємо, Годжес розповів про дві ключові проблеми в українській армії. Зокрема, йдеться про людський ресурс.

Раніше інженер-радіотехнік Олексій Анісімов пояснив, чому Україні важливо модернізувати системи радіоелектронної боротьби.