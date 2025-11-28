Бен Годжес назвав ключові проблеми української армії

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес пояснив, які наразі проблеми є в українській армії. За його словами, одне з них це питання людського ресурсу.

Про це Бен Годжес повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Проблеми в армії України

"Я бачу дві ключові проблеми. Перша — це, звісно, питання людського ресурсу. І тут уряд має заслужити довіру українських родин, довести, що чоловіків і жінок не відправлятимуть у "м’ясорубку", доки вони не будуть належним чином підготовлені, забезпечені й направлені в боєздатні підрозділи", — зазначив Годжес.

За його словами, родини повинні бути впевнені, що їхні близькі отримають підготовку та оснащення перед боєм, оскільки це обов’язок держави.

Друга проблема, на думку Годжеса, це захист енергетичної інфраструктури та цивільних від постійних атак.

"Я вважаю, що краще "поцілити в лучника, ніж збивати стріли". Тобто знищувати місця запуску дронів або їх виробництва важливіше, ніж перехоплювати кожен окремий дрон. І тут засоби дальнього ураження теж мають ключову роль", — додав колишній командувач армії США в Європі.

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада українські воїни уразили НПЗ у Саратовській області. Також було завдано ударів по місцю зберігання дронів та інших військових обʼєктах.

Раніше нардеп Олексій Леонов заявив, що якщо Верховна Рада ухвалить бюджет на наступний рік пізніше 20 грудня, то це впливатиме на фінансування ЗСУ.