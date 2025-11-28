Бен Ходжес назвал ключевые проблемы украинской армии

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес объяснил, какие сейчас проблемы есть в украинской армии. По его словам, одна из них это вопрос человеческого ресурса.

Об этом Бен Ходжес сообщил в интервью Новини.LIVE.

Проблемы в армии Украины

"Я вижу две ключевые проблемы. Первая — это, конечно, вопрос человеческого ресурса. И здесь правительство должно заслужить доверие украинских семей, доказать, что мужчин и женщин не будут отправлять в "мясорубку", пока они не будут должным образом подготовлены, обеспечены и направлены в боеспособные подразделения", — отметил Ходжес.

По его словам, семьи должны быть уверены, что их близкие получат подготовку и оснащение перед боем, поскольку это обязанность государства.

Вторая проблема, по мнению Ходжеса, это защита энергетической инфраструктуры и гражданских от постоянных атак.

"Я считаю, что лучше "попасть в лучника, чем сбивать стрелы". То есть уничтожать места запуска дронов или их производства важнее, чем перехватывать каждый отдельный дрон. И здесь средства дальнего поражения тоже имеют ключевую роль", — добавил бывший командующий армией США в Европе.

Напомним, в ночь на 28 ноября украинские воины поразили НПЗ в Саратовской области. Также были нанесены удары по месту хранения дронов и другим военным объектам.

Ранее нардеп Алексей Леонов заявил, что если Верховная Рада примет бюджет на следующий год позже 20 декабря, то это повлияет на финансирование ВСУ.