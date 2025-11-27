Російські атаки FPV-дронами - експерт пояснив, що в Україні з РЕБ

Запуск дрона з боєприпасом. Фото: 24 ОМБр

Без модернізації систем радіоелектронної боротьби Україна ризикує відставати у війні дронів, хоча і здатна вигравати артилерійські дуелі. Сучасні бойові дії перетворили FPV-дрони на один із головних інструментів на полі бою, і ефективність техніки часто залежить від якості антен та потужності подавлення сигналу.

Про це заявив інженер-радіотехнік, фахівець із систем РЕБ та начальник відділу розробки інтегральних мікросхем "Ренесанс Дизайн Україна" Олексій Анісімов в колонці для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія модернізує дрони, щоб обходити засоби РЕБ

Експерти відзначають, що за два роки повномасштабної війни вимоги до систем РЕБ кардинально змінилися. Попередні комплекси, створені для боротьби з поодинокими безпілотниками, не враховували нинішнього масштабу застосування FPV. На ринку з’явилася велика кількість неребрендованих китайських аналогів, але водночас постачання важливих компонентів ускладнилися через обмеження з боку Китаю.

Війна також "розширила" спектр частот, на яких працюють безпілотники: від класичних ISM-діапазонів до менш типових смуг. Це ускладнило роботу джамерам, які тепер повинні перекривати від 350–400 МГц до 6 ГГц і більше. Однак просте збільшення потужності вже не дає очікуваного ефекту через появу більш стійких до глушіння технологій.

Проблемою став і хаотичний характер застосування засобів РЕБ: сильне придушення радіоефіру часто заважає роботі власних дронів ЗСУ. Олексій Анісімов наголошує, що необхідно створити формалізовані протоколи взаємодії між операторами та комплексами придушення.

Що Україні треба робити з РЕБ уже зараз

Окремо фахівець звернув увагу на залежність від імпорту. Це уповільнює адаптацію до змін на фронті, тому локалізація виробництва РЕБ називається одним із ключових національних інтересів. Виробники, які здатні не лише зібрати пристрій, але й пройти сертифікацію, уже формують новий ринок, де головну роль відіграють якість, стандартизація й кібербезпека.

Наступне покоління систем РЕБ має працювати "точково": виявляти конкретний дрон, визначати його діапазон та глушити лише цільовий сигнал, залишаючи доступні "коридори" для своїх FPV. Для цього потрібні вбудовані детектори, алгоритми "свій/чужий" і спільні стандарти взаємодії.

"Для держави модернізація електронної боротьби означає не тільки закупівлю нових коробок із антенами. Насамперед ідеться про створення повноцінної доктрини застосування РЕБ у війні дронів: хто саме керує перешкодами, як погоджуються коридори для польотів, які дані отримують командири на рівні бригад, як тестуються нові частоти та протоколи. Без цього навіть найкраща апаратура перетворюється на дорогий шумовий генератор", — пояснив експерт.

Модернізація РЕБ, на думку спеціаліста, вимагає нової доктрини застосування та реформування підходів до державних закупівель. Для українського бізнесу це водночас можливість і виклик: країна має унікальний бойовий досвід у сфері електронної війни, однак конкуренція і вимоги до виробників стрімко зростають.

"Якщо ми хочемо, щоб українські компанії залишилися в грі, потрібен свідомий поворот політики: пріоритет локальних компонентів, підтримка стартапів на етапі переходу від волонтерської збірки до серійного виробу, спільні стандарти для взаємодії дронів і систем придушення, прозорий доступ до держзамовлень. Інакше фронт воюватиме дронами XXI століття, а ефір оборонятимуть рішення з логікою минулих воєн", — додав Олексій Анісімов.

Тим часом стало відомо, що Україна та Велика Британія домовилися щодо спільного виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.

Додамо, що в російських військах панує хаос з управління дронами. Один з військових блогерів заявив, що росіяни масово збивають свої ж дрони на полі бою.