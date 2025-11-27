Видео
Главная Армия Эксперт объяснил, почему Украине надо быстрее модернизировать РЭБ

Эксперт объяснил, почему Украине надо быстрее модернизировать РЭБ

Дата публикации 27 ноября 2025 14:23
Российские атаки FPV-дронами — эксперт объяснил, что в Украине с РЭБ
Запуск дрона с боеприпасом. Фото: 24 ОМБр

Без модернизации систем радиоэлектронной борьбы Украина рискует отставать в войне дронов, хотя и способна выигрывать артиллерийские дуэли. Современные боевые действия превратили FPV-дроны в один из главных инструментов на поле боя, и эффективность техники часто зависит от качества антенн и мощности подавления сигнала.

Об этом заявил инженер-радиотехник, специалист по системам РЭБ и начальник отдела разработки интегральных микросхем "Ренессанс Дизайн Украина" Алексей Анисимов. 

Читайте также:

Россия модернизирует дроны, чтобы обходить средства РЭБ

Эксперты отмечают, что за два года полномасштабной войны требования к системам РЭБ кардинально изменились. Предыдущие комплексы, созданные для борьбы с одиночными беспилотниками, не учитывали нынешнего масштаба применения FPV. На рынке появилось большое количество неребрендированных китайских аналогов, но при этом поставки важных компонентов усложнились из-за ограничений со стороны Китая.

Война также "расширила" спектр частот, на которых работают беспилотники: от классических ISM-диапазонов до менее типичных полос. Это усложнило работу джаммерам, которые теперь должны перекрывать от 350-400 МГц до 6 ГГц и более. Однако простое увеличение мощности уже не дает ожидаемого эффекта из-за появления более устойчивых к глушению технологий.

Проблемой стал и хаотичный характер применения средств РЭБ: сильное подавление радиоэфира часто мешает работе собственных дронов ВСУ. Алексей Анисимов отмечает, что необходимо создать формализованные протоколы взаимодействия между операторами и комплексами подавления.

Что Украине надо делать с РЭБ уже сейчас

Отдельно специалист обратил внимание на зависимость от импорта. Это замедляет адаптацию к изменениям на фронте, поэтому локализация производства РЭБ называется одним из ключевых национальных интересов. Производители, которые способны не только собрать устройство, но и пройти сертификацию, уже формируют новый рынок, где главную роль играют качество, стандартизация и кибербезопасность.

Следующее поколение систем РЭБ должно работать "точечно": обнаруживать конкретный дрон, определять его диапазон и глушить только целевой сигнал, оставляя доступные "коридоры" для своих FPV. Для этого нужны встроенные детекторы, алгоритмы "свой/чужой" и общие стандарты взаимодействия.

"Для государства модернизация электронной борьбы означает не только закупку новых коробок с антеннами. В первую очередь речь идет о создании полноценной доктрины применения РЭБ в войне дронов: кто именно управляет помехами, как согласовываются коридоры для полетов, какие данные получают командиры на уровне бригад, как тестируются новые частоты и протоколы. Без этого даже самая лучшая аппаратура превращается в дорогой шумовой генератор", — пояснил эксперт.

Модернизация РЭБ, по мнению специалиста, требует новой доктрины применения и реформирования подходов к государственным закупкам. Для украинского бизнеса это одновременно возможность и вызов: страна имеет уникальный боевой опыт в сфере электронной войны, однако конкуренция и требования к производителям стремительно растут.

"Если мы хотим, чтобы украинские компании остались в игре, нужен сознательный поворот политики: приоритет локальных компонентов, поддержка стартапов на этапе перехода от волонтерской сборки к серийному изделию, общие стандарты для взаимодействия дронов и систем подавления, прозрачный доступ к госзаказам. Иначе фронт будет воевать дронами XXI века, а эфир будут оборонять решения с логикой прошлых войн", — добавил Алексей Анисимов.

Между тем стало известно, что Украина и Великобритания договорились о совместном производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.

Добавим, что в российских войсках царит хаос по управлению дронами. Один из военных блогеров заявил, что россияне массово сбивают свои же дроны на поле боя.

ПВО дроны война в Украине FPV-дроны РЭБ беспилотники
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
