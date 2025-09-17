Удар по маршрутке в Запорожье 17 сентября - что известно

Дрон РФ атаковал маршрутку на Запорожье — есть пострадавший
Российские оккупанты ударили fpv-дроном по маршрутке в Васильевском районе Запорожья. Один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Иван Федоров в среду, 17 сентября.
Последствия атаки
"В Приморском fpv-дрон попал в припаркованное транспортное средство. Автобус поврежден", — говорится в сообщении.
Раненому человеку оказывается необходимая медицинская помощь.
Какова ситуация по обстрелам за сутки в Запорожской области
В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 22 — получили ранения, среди них — четверо детей.
В течение суток оккупанты нанесли 590 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.
"Войска РФ осуществили 12 авиационных ударов по Балабино, Гуляйполю, Железнодорожному, Белогорью, Красному и Успеновке", — отмечает Федоров.
Враг было применено 406 БпЛА различной модификации. Атаковали Таврическое, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красное, Волшебное и Новоандреевку.
Из РСЗО было осуществлено четыре обстрела по территории Запорожья, Плавней, Красного и Новоданиловки.
Еще 168 артиллерийских ударов было нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Червоного, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.
Всего поступило 329 сообщений о повреждении многоквартирных и частных домов, учебных заведений, автомобилей, хозяйственных зданий, коммерческих и складских помещений.
Напомним, 16 сентября оккупанты дроном нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Пострадали двое мужчин.
Также в ночь на 16 сентября ракета РФ в Запорожье убила человека, еще 13 получили ранения.
