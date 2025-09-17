Удар по маршрутке в Запорожье 17 сентября - что известно

Поврежденная маршрутка. Фото: Игорь Клименко / Telegram

Российские оккупанты ударили fpv-дроном по маршрутке в Васильевском районе Запорожья. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Иван Федоров в среду, 17 сентября.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Последствия атаки

"В Приморском fpv-дрон попал в припаркованное транспортное средство. Автобус поврежден", — говорится в сообщении.

Раненому человеку оказывается необходимая медицинская помощь.

Какова ситуация по обстрелам за сутки в Запорожской области

В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 22 — получили ранения, среди них — четверо детей.

В течение суток оккупанты нанесли 590 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: Запорожская ОГА

"Войска РФ осуществили 12 авиационных ударов по Балабино, Гуляйполю, Железнодорожному, Белогорью, Красному и Успеновке", — отмечает Федоров.

Враг было применено 406 БпЛА различной модификации. Атаковали Таврическое, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красное, Волшебное и Новоандреевку.

Из РСЗО было осуществлено четыре обстрела по территории Запорожья, Плавней, Красного и Новоданиловки.

Еще 168 артиллерийских ударов было нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Червоного, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

Всего поступило 329 сообщений о повреждении многоквартирных и частных домов, учебных заведений, автомобилей, хозяйственных зданий, коммерческих и складских помещений.

Напомним, 16 сентября оккупанты дроном нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Пострадали двое мужчин.

Также в ночь на 16 сентября ракета РФ в Запорожье убила человека, еще 13 получили ранения.