Головна Армія Дрон РФ атакував маршрутку на Запоріжжі — є постраждалий

Дрон РФ атакував маршрутку на Запоріжжі — є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 07:39
Удар по маршрутці на Запоріжжі 17 вересня - що відомо
Пошкоджена маршрутка. Фото: Ігор Клименко / Telegram

Російські окупанти вдарили fpv-дроном по маршрутці у Василівському районі Запоріжжя. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу, 17 вересня.

Читайте також:
null
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"У Приморському fpv-дрон влучив у припаркований транспортний засіб. Автобус пошкоджений", — йдеться в повідомленні.

Пораненій людині надається необхідна медична допомога.

Яка ситуація щодо обстрілів за добу у Запорізькій області

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще 22 — дістали поранень, серед них — четверо дітей. 

Впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Дрон РФ атакував маршрутку на Запоріжжі — є постраждалий - фото 1
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

"Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Балабиному, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Червоному та Успенівці", — зазначає Федоров.

Ворог було застосовано 406 БпЛА різної модифікації. Атакували Таврійське, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червоне, Чарівне та Новоандріївку. 

Із РСЗВ було здійснено чотири обстріли по території Запоріжжя, Плавнів, Червоного та Новоданилівки.

Ще 168 артилерійських ударів було нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Червоного, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Загадом надійшло 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель комерційних і складських приміщень. 

Нагадаємо, 16 вересня окупанти дроном завдали удару по цивільному автомобілю у Запорізькій області. Постраждали двоє чоловіків.

Також у ніч проти 16 вересня ракета РФ на Запоріжжі вбила людину, ще 13 отримали поранення.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
