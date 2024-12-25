БпАК "Щедрик" допустили к использованию в ВСУ — детали

Украинский военный держит в руках дрон "Щедрик". Фото: Минобороны

Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны БПАК "Щедрик". Этот комплекс — отечественного производства. Летательные аппараты "Щедрика" могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару. Заряда аккумуляторов хватает на длительное время непрерывной работы.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в среду, 25 декабря.

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Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставкам в подразделениях сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства. Он помогает украинским защитникам отслеживать действия противника на поле боя. "Щедрик" может работать как днем, так и ночью.

"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", — отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Сообщения о комплексе "Щедрик". Фото: скриншот

Комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно управляемых летательных аппаратов. Эти летательные аппараты обладают бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех.

Напомним, в Украине упростили закупку дронов и РЭБ для ВСУ. Это поможет обеспечить стабильность и прозрачность в сфере государственных закупок для всех заинтересованных сторон.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии новый бесшумный транспортер отечественного производства. Он предназначен для логистики и эвакуации.