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До використання у ЗСУ допустили новий український БпАК "Щедрик"

25 грудня 2024 12:11
Ольга Антоновська - редактор
БпАК "Щедрик" допустили до використання в ЗСУ — деталі
Український військовий тримає в руках дрон "Щедрик". Фото: Міноборони
Ольга Антоновська - редактор

Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони БпАК "Щедрик". Цей комплекс — вітчизняного виробництва. Літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

Про це повідомило Міністерство оборони України у середу, 25 грудня.

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Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва. Він допомагає українським оборонцям відстежувати дії противника на полі бою. Щедрик може працювати як вдень, так і вночі.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

БпЛА "Щедрик" у ЗСУ
Повідомлення про комплекс "Щедрик". Фото: скриншот

Комплекс "Щедрик" складається зі станції управління та дистанційно-керованих літальних апаратів. Ці літальні апарати мають безшумні електричні двигуни та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

Нагадаємо, в Україні спростили закупівлю дронів та РЕБ для ЗСУ. Це допоможе забезпечити стабільність та прозорість у сфері державних закупівель для всіх зацікавлених сторін.

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у війську новий безшумний транспортер вітчизняного виробництва. Він призначений для логістики та евакуації.

ЗСУ безпілотники військова техніка війна українські військові БпЛА

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