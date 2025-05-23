Обмен пленными 1000 на 1000 — Антон из Павлограда позвонил любимой, которая ждала 37 месяцев

Ждала 37 месяцев — освобожденный из плена позвонил любимой
Украинский защитник Антон, которого освободили из российского плена, эмоционально поблагодарил свою возлюбленную за верность и поддержку. После 37 месяцев неволи он снова на родной земле — и первый звонок был к тем, кто ждал.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Звонок маме и любимой
Сам Антон из Павлограда — говорит, что в плену были разные мысли, но вера в обмен и поддержка извне помогли выстоять.
"37 месяцев ты ждала меня, это такой вклад в наши отношения! Это большой подвиг. Я теперь тебя никуда не отпущу", — сказал военный, не сдерживая эмоций.
Также Антон позвонил маме. Он уже очень ждет встречи с родными, а также мамину шарлотку, тертый пирог и свою любимую домашнюю консервацию.
Напомним, 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" с РФ. Следующие обмены состоятся в течение двух дней.
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