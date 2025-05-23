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Головна Армія Умєров розповів, коли відбудеться наступний обмін полоненими

Умєров розповів, коли відбудеться наступний обмін полоненими

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Дата публікації: 23 травня 2025 19:35
Обмін полоненими 23 травня — Умєров анонсував наступні етапи звільнення бранців
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 травня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" з РФ. Наступні обміни відбудуться упродовж двох днів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на прессконференції після обміну, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами Умєрова, результат першого етапу обміну "1000 на 1000" став можливим завдяки домовленостям, досягнутим у Стамбулі тиждень тому. Переговори проходили за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні зроблено перший крок — обміняли перших українських військових. Наразі з ними вже працюють наші фахівці. Упродовж наступних двох днів плануємо продовжити обмін і завершити процес", — повідомив міністр.

Умєров підкреслив, що Україна не забуває ні про одного зі своїх громадян, які перебувають у полоні.

"Ми будемо працювати доти, доки всі наші не повернуться додому. До обміну долучені всі відповідні інституції — ми діяли як єдина команда. Наша спільна мета — звільнення кожного українця", — наголосив він.

Раніше Президент Володимир Зеленський показав, як зустріли українців з російського полону. Загалом з неволі повернули 390 українців.

Міноборони військові полонені військовослужбовці Рустем Умєров обмін полоненими
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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