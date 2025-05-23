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Умеров рассказал, когда состоится следующий обмен пленными

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Дата публикации 23 мая 2025 19:35
Обмен пленными 23 мая — Умеров анонсировал следующие этапы освобождения пленников
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" с РФ. Следующие обмены состоятся в течение двух дней.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции после обмена, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам Умерова, результат первого этапа обмена "1000 на 1000" стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле неделю назад. Переговоры проходили по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня сделан первый шаг — обменяли первых украинских военных. Сейчас с ними уже работают наши специалисты. В течение следующих двух дней планируем продолжить обмен и завершить процесс", — сообщил министр.

Умеров подчеркнул, что Украина не забывает ни об одном из своих граждан, находящихся в плену.

"Мы будем работать до тех пор, пока все наши не вернутся домой. К обмену привлечены все соответствующие институты — мы действовали как единая команда. Наша общая цель —  освобождение каждого украинца", — подчеркнул он.

Ранее Президент Владимир Зеленский показал, как встретили украинцев из российского плена. Всего из неволи вернули 390 украинцев.

Минобороны военные пленные военнослужащие Рустем Умеров обмен пленными
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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