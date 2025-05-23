Повернення з полону — Зеленський показав зустріч звільнених українських воїнів 23 травня

Зеленський показав, як зворушливо зустріли українців з полону
Президент Володимир Зеленський показав, як зустріли українців з російського полону у пʼятницю, 23 травня. Їх привітали з поверненням додому.
Відео український лідер опублікував у Telegram.
Повернення українців з російського полону 23 травня
На відео можна побачити перші емоції звільнених з російської неволі захисників. Вони вигукували патріотичні лозунги та обіймалися.
Крім того, воїни здійснили перші дзвінки рідним та розповіли, що вже на українській землі.
"Мам, мене обміняли, все я вдома. Я живий, зі мною все добре", — каже воїн мамі через телефон.
Нагадаємо, 23 травня відбувся перший процес масштабного обміну. Додому вдалося повернути 390 українців.
А омбудсман України Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення захисників додому.
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