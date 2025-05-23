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Головна Армія Зеленський показав, як зворушливо зустріли українців з полону

Зеленський показав, як зворушливо зустріли українців з полону

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Дата публікації: 23 травня 2025 19:06
Повернення з полону — Зеленський показав зустріч звільнених українських воїнів 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський показав, як зустріли українців з російського полону у пʼятницю, 23 травня. Їх привітали з поверненням додому.

Відео український лідер опублікував у Telegram.

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Повернення українців з російського полону 23 травня

На відео можна побачити перші емоції звільнених з російської неволі захисників. Вони вигукували патріотичні лозунги та обіймалися.

Крім того, воїни здійснили перші дзвінки рідним та розповіли, що вже на українській землі.

"Мам, мене обміняли, все я вдома. Я живий, зі мною все добре", — каже воїн мамі через телефон.

Нагадаємо, 23 травня відбувся перший процес масштабного обміну. Додому вдалося повернути 390 українців.

А омбудсман України Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення захисників додому.

Володимир Зеленський ЗСУ Україна полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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