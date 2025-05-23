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Зеленский показал, как трогательно встретили украинцев из плена

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Дата публикации 23 мая 2025 19:06
Возвращение из плена — Зеленский показал встречу освобожденных украинских воинов 23 мая
Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский показал, как встретили украинцев из российского плена в пятницу, 23 мая. Их поздравили с возвращением домой.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram.

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Возвращение украинцев из российского плена 23 мая

На видео можно увидеть первые эмоции освобожденных из российской неволи защитников. Они выкрикивали патриотические лозунги и обнимались.

Кроме того, воины совершили первые звонки родным и рассказали, что уже на украинской земле.

"Мам, меня обменяли, все я дома. Я жив, со мной все хорошо", — говорит воин маме через телефон.

Напомним, 23 мая состоялся первый процесс масштабного обмена. Домой удалось вернуть 390 украинцев.

А омбудсман Украины Дмитрий Лубинец показал первые кадры возвращения защитников домой.

Владимир Зеленский ВСУ Украина пленные обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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