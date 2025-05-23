Обмін полоненими 1000 на 1000 — Антон із Павлограда подзвонив коханій, яка чекала 37 місяців

Звільнений боєць телефонує коханій. Фото: Новини.LIVE

Український захисник Антон, якого звільнили з російського полону, емоційно подякував своїй коханій за вірність і підтримку. Після 37 місяців неволі він знову на рідній землі — і перший дзвінок був до тих, хто чекав.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Дзвінок мамі та коханій

Сам Антон із Павлограду — каже, що у полоні були різні думки, але віра в обмін і підтримка ззовні допомогли вистояти.

"37 місяців ти чекала на мене, це такий внесок у наші стосунки! Це великий подвиг. Я тепер тебе нікуди не відпущу", — сказав коханій військовий, не стримуючи емоцій.

Пізніше у коментарі журналістам Антон додав, що за три роки полону його навідували думки про те, що його кохана вже не чекає на повернення. Але коли прийшов лист від коханої, всі погані думки розвіялися.

"Я думав, вона мене вже не чекає. Надія повернулася, коли прийшов лист від коханої. Вона написала, щоб я не думав про погане. Сказала, що чекає мене і буде чекати, скільки це буде потрібно", — розповів військовий.

Також Антон подзвонив мамі. Він вже дуже чекає зустрічі з рідними, а також мамину шарлотку, тертий пиріг та свою улюблену домашню консервацію.

Нагадаємо, 23 травня відбувся перший етап масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" з РФ. Наступні обміни відбудуться упродовж двох днів.