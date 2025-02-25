Чмут сообщил, к чему готовиться Украине в 2025 году

Руководитель "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: Радио Свобода

Руководитель Благотворительного Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте. По его мнению, это произойдет, если война не завершится в 2025 году.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"Я бы с радостью разделил мнение Буданова и надеюсь оно правдивое, но в своей работе мы исходим из гипотезы, что все будет или так, как сейчас, или хуже. И ориентируемся на эти два сценария", — сказал Чмут.

Он отметил, что если в какой-то момент будет остановка активных боевых действий: перемирие, мир или победа — то это замечательный сценарий, но фонд должен ориентироваться на худшие сценарии. Речь идет о продолжении активных боевых действий, наступлении россиян, а также уменьшении поддержки от США и партнеров.

"Мы с подобным сценарием заходили в полномасштабное вторжение и мы, как организация, отработали его для себя максимально эффективно", — добавил глава "Вернись живым".

Напомним, начальник ГУР считает, что война в Украине может завершиться уже в этом году, потому что России нужна "пауза", чтобы восстановить силы для будущей войны.

Также Буданов отметил, что верит в прекращение огня, но не в "устойчивый мир".