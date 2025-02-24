Буданов відповів, чи вірить у сталий мир в Україні

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив свої очікування щодо майбутнього України. Він зазначив, що вірить у припинення вогню, але не може цього сказати про сталий мир.

Про це Буданов сказав час зустрічі YES до 24 лютого, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"У припинення вогню я вірю, а в сталий довгий мир — я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Чому? Пояснення дуже просте: стратегічно Росія зараз не може досягнути своєї мети, тому абсолютно очевидно, що вона буде далі шукати шляхи як її досягнути", — сказав Буданов.

Він пояснив, що існуватимуть гібридні загрози, які, зрештою, можуть в будь-який момент перерости у те, що відбувається в нас зараз. Водночас голова ГУР вважає, що питання територій теж нікуди не подінеться, якщо просто зупинити ворога.

"Це дамоклів меч, це треба всім пам'ятати. Проблема і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають те що ми її не визнаємо. Але режим припинення вогню в цілому я бачу цілком реальним", — додав він.

Раніше Буданов назвав реальну загрозу для країн Європи, якщо Росія захопить Україну. За його словами, вона піде війною на Польщу, Чехію та інші країни.

Водночас начальник ГУР вважає, що війна в Україні може завершитися вже цього року, бо Росії треба "пауза".