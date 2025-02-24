Росії треба "пауза" у війні в Україні - Буданов назвав причину

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Росії треба "пауза" у війні в Україні. Причиною цього є необхідність ворога відновити сили для наступного конфлікту.

Про це він сказав час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому Росії треба пауза у війні

"Росія розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Не буду казати вам якісь незрозумілі речі, що Росії нічого не вдається тощо", — сказав Буданов.

Він зауважив, що ворог рухається вперед, але цей рух не такий вже значний і недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети, тому зараз їм потрібна пауза.

"Їм треба відновити свої сили, скажімо так, зробити роботу над помилками. Спробувати до кінця дестабілізувати ситуацію всередині і тоді з'явиться нова спроможність для того, щоб досягти своєї стратегічної мети", — вважає очільник ГУР.

Буданов зазначив, що те, що декларують росіяни про нібито мету окупації Донбасу, Херсонщини, Запоріжжя та втримання контролю над Кримом — це не так. На його думку, Росії потрібно набагато більше.

Раніше голова ГУР заявив, що в Росії є Білорусь, але їй цього недостатньо. Вона хоче ще Україну, аби відносити існування російської імперії.

Також Буданов припускає, що війна в Україні може завершитися вже у 2025 році.