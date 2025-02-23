За словами Буданова, російські окупанти вже зіштовхнулись з відключенням терміналів Starlink

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

На хвилі повідомлень про можливий шантаж України з боку США щодо супутникового зв'язку через Starlink Ілона Маска журналісти поцікавились ситуацією у голови ГУР Кирила Буданова. Той заявив, що це у росіян вже почались проблеми.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Заява Буданова про Starlink

Очільник Головного управління розвідки заявив, що у російських окупантів, які використовують "сірі" (нелегальні) станції Starlink, вже зафіксовані проблеми. Їм вже США вимикали зв'язок.

"Десь півтора тижня тому був момент, коли "сірі" Starlink росіян одномоментно вимкнули", — сказав Буданов.

На питання журналістки, чи увімкнули ці станції окупантам знову, Буданов сказав, що вона "ставить занадто багато питань". Він також наголосив, що Україна до відключення Starlink не має жодного відношення.

Що передувало

Нагадаємо, 22 лютого у Reuters заявили, що США можуть заблокувати доступ України до Starlink. Втрата доступу до цієї технології може суттєво ускладнити оборонні можливості країни.

Коментуючи таку інформацію, керівник ЦПД Андрій Коваленко сказав, що є альтернативні речі.

Водночас Ілон Маск назвав брехунами журналістів Reuters. За його словами, така інформація не відповідає дійсності.