По словам Буданова, российские оккупанты уже столкнулись с отключением терминалов Starlink

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

На волне сообщений о возможном шантаже Украины со стороны США относительно спутниковой связи через Starlink Илона Маска журналисты поинтересовались ситуацией у главы ГУР Кирилла Буданова. Тот заявил, что это у россиян уже начались проблемы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Глава Главного управления разведки заявил, что у российских оккупантов, которые используют "серые" (нелегальные) станции Starlink, уже зафиксированы проблемы. Им уже США выключали связь.

"Где-то полторы недели назад был момент, когда "серые" Starlink россиян одномоментно выключили", — сказал Буданов.

На вопрос журналистки, включили ли эти станции оккупантам снова, Буданов сказал, что она "задает слишком много вопросов". Он также подчеркнул, что Украина к отключению Starlink не имеет никакого отношения.

Что предшествовало

Напомним, 22 февраля в Reuters заявили, что США могут заблокировать доступ Украины к Starlink. Потеря доступа к этой технологии может существенно осложнить оборонные возможности страны.

Комментируя такую информацию, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сказал, что есть альтернативные вещи.

В то же время Илон Маск назвал лжецами журналистов Reuters. По его словам, такая информация не соответствует действительности.