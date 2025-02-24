России нужна "пауза" в войне в Украине - Буданов назвал причину

Буданов объяснил, почему России нужна "пауза" в войне в Украине
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что России нужна "пауза" в войне в Украине. Причиной этого является необходимость врага восстановить силы для следующего конфликта.
Об этом он сказал время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.
Почему России нужна пауза в войне
"Россия понимает, что быстро достичь стратегической цели нереально. Не буду говорить вам какие-то непонятные вещи, что России ничего не удается и так далее", — сказал Буданов.
Он отметил, что враг движется вперед, но это движение не такое уж значительное и недостаточное для достижения быстрой стратегической цели, поэтому сейчас им нужна пауза.
"Им надо восстановить свои силы, скажем так, сделать работу над ошибками. Попробовать до конца дестабилизировать ситуацию внутри и тогда появится новая способность для того, чтобы достичь своей стратегической цели", — считает глава ГУР.
Буданов отметил, что то, что декларируют россияне о якобы цели оккупации Донбасса, Херсонщины, Запорожья и удержания контроля над Крымом — это не так. По его мнению, России нужно гораздо больше.
Ранее глава ГУР заявил, что у России есть Беларусь, но ей этого недостаточно. Она хочет еще Украину, чтобы относить существование российской империи.
Также Буданов предполагает, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!