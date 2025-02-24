России нужна "пауза" в войне в Украине - Буданов назвал причину

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что России нужна "пауза" в войне в Украине. Причиной этого является необходимость врага восстановить силы для следующего конфликта.

Об этом он сказал время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Почему России нужна пауза в войне

"Россия понимает, что быстро достичь стратегической цели нереально. Не буду говорить вам какие-то непонятные вещи, что России ничего не удается и так далее", — сказал Буданов.

Он отметил, что враг движется вперед, но это движение не такое уж значительное и недостаточное для достижения быстрой стратегической цели, поэтому сейчас им нужна пауза.

"Им надо восстановить свои силы, скажем так, сделать работу над ошибками. Попробовать до конца дестабилизировать ситуацию внутри и тогда появится новая способность для того, чтобы достичь своей стратегической цели", — считает глава ГУР.

Буданов отметил, что то, что декларируют россияне о якобы цели оккупации Донбасса, Херсонщины, Запорожья и удержания контроля над Крымом — это не так. По его мнению, России нужно гораздо больше.

Ранее глава ГУР заявил, что у России есть Беларусь, но ей этого недостаточно. Она хочет еще Украину, чтобы относить существование российской империи.

Также Буданов предполагает, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году.