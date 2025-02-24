Буданов назвав країни, на які піде РФ в разі захоплення України

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео

Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що буде у разі захоплення України Росією. На його думку, далі війська РФ підуть на Польщу, Чехію та інші країни.

Про це він сказав час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Я почав би з того, що Російська Федерація не бачить себе федерацією, вона бачить себе імперією. В їх розумінні, імперія, до якої нинішнє керівництво РФ поки що схиляється, це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору", — сказав Буданов.

Він наголосив, що ці плани нікуди не подінуться і у разі найгіршого сценарію, якщо три країни об'єднаються в одну — наступними буде Польща. Голова ГУР зауважив, що не треба цього боятися, а треба усвідомлювати загрози.

"Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія — це завдання мінімум, якщо утворюється імперія, а там вже як вийде", — підсумував Буданов.

Раніше Буданов заявив, що війна в Україні може завершитися вже цього року і назвав причину.

Очільник ГУР вважає, що Росії треба "пауза" для відновлення сил та підготовки до майбутньої війни.