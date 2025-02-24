Буданов назвал страны, на которые пойдет РФ в случае захвата Украины

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что будет в случае захвата Украины Россией. По его мнению, дальше войска РФ пойдут на Польшу, Чехию и другие страны.

Об этом он сказал во время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Я начал бы с того, что Российская Федерация не видит себя федерацией, она видит себя империей. В их понимании, империя, к которой нынешнее руководство РФ пока склоняется, это образец Советского Союза, но со странами Варшавского договора", — сказал Буданов.

Он отметил, что эти планы никуда не денутся и в случае худшего сценария, если три страны объединятся в одну — следующими будет Польша. Глава ГУР отметил, что не надо этого бояться, а нужно осознавать угрозы.

"Дальше будет Чехия, Венгрия, Болгария — это задача минимум, если образуется империя, а там уже как получится", — подытожил Буданов.

Ранее Буданов заявил, что война в Украине может завершиться уже в этом году и назвал причину.

Глава ГУР считает, что России нужна "пауза" для восстановления сил и подготовки к будущей войне.