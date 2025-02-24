Буданов ответил, верит ли в устойчивый мир в Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов высказал свои ожидания относительно будущего Украины. Он отметил, что верит в прекращение огня, но не может этого сказать об устойчивом мире.

Об этом Буданов сказал во время встречи YES к 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"В прекращение огня я верю, а в устойчивый долгий мир — я оставлю это под сомнением, но пусть это будет мое личное мнение. Почему? Объяснение очень простое: стратегически Россия сейчас не может достичь своей цели, поэтому совершенно очевидно, что она будет дальше искать пути как ее достичь", — сказал Буданов.

Он пояснил, что будут существовать гибридные угрозы, которые, в конце концов, могут в любой момент перерасти в то, что происходит у нас сейчас. В то же время глава ГУР считает, что вопрос территорий тоже никуда не денется, если просто остановить врага.

"Это дамоклов меч, это надо всем помнить. Проблема и для них, и для нас. Мы не признаем оккупацию, они не признают то, что мы ее не признаем. Но режим прекращения огня в целом я вижу вполне реальным", — добавил он.

Ранее Буданов назвал реальную угрозу для стран Европы, если Россия захватит Украину. По его словам, она пойдет войной на Польшу, Чехию и другие страны.

В то же время начальник ГУР считает, что война в Украине может завершиться уже в этом году, потому что России нужна "пауза".