Чмут повідомив, до чого готуватися Україні у 2025 році

Керівник "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Радіо Свобода

Керівник Благодійного Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті. На його думку, це станеться, якщо війна не завершиться у 2025 році.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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"Я б з радістю поділив думку Буданов і сподіваюсь вона правдива, але в своїй роботі ми виходимо з гіпотези, що все буде або так, як зараз, або гірше. І орієнтуємося на ці два сценарії", — сказав Чмут.

Він зазначив, що якщо в якийсь момент буде зупинка активних бойових дій: перемир'я, мир або перемога — то це чудовий сценарій, але фонд має орієнтуватися на гірші сценарії. Йдеться про продовження активних бойових дій, наступу росіян, а також зменшення підтримки від США та партнерів.

"Ми з подібним сценарієм заходили в повномасштабне вторгнення і ми, як організація, відпрацювали його для себе максимально ефективно", — додав голова "Повернись живим".

Нагадаємо, начальник ГУР вважає, що війна в Україні може завершитися вже цього року, бо Росії треба "пауза", аби відновити сили для майбутньої війни.

Також Буданов зазначив, що вірить у припинення вогню, але не в "сталий мир".