Военный проинформировал о ситуации на Сумщине

Продвигается ли враг на Сумщине — ответ военного
В Сумской области нет никакого продвижения российских войск. Сейчас россияне пытаются взять Юнаковку, там идут бои.
Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.
Ситуация на Сумщине
"Что касается Сумщины — нет никакого стремительного продвижения. Они пытаются взять Юнаковку, окружить, ДРГ туда заходят — их выбивают", — сказал Сазонов.
По словам военного, украинские воины на днях выбили врага из Андреевки, а оккупанты пытались любой ценой снова захватить населенный пункт.
"Там просто трупами штурмовых групп все засыпано. Положили людей очень много. Как говорят разведчики, пилоты и военные аналитики: они потеряли почти все пополнение, которое бросили туда", — отметил он.
Сазонов добавил, что это российский десант и морская пехота, которая была элитными высокомобильными подразделениями, которые Россия хотела сохранить и перебросить на другие направления в качестве лучших.
"Но мотострелков, пехоту они положили на Сумщине. Потери такие, что от роты 100 человек остается восемь", — уточнил он.
Военный добавил, что это было вызвано политическими заявлениями российского руководства о создании так называемой "буферной зоны" в Сумской области.
Ранее в Генштабе сообщили о создании нового направления фронта в связи с активизацией российских войск на Сумщине.
Также Генштаб опроверг информацию о якобы "прорыве" войск РФ на Днепропетровщине.
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