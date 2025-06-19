Военный проинформировал о ситуации на Сумщине

Украинские военные. Фото: Генштаб

В Сумской области нет никакого продвижения российских войск. Сейчас россияне пытаются взять Юнаковку, там идут бои.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

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Ситуация на Сумщине

"Что касается Сумщины — нет никакого стремительного продвижения. Они пытаются взять Юнаковку, окружить, ДРГ туда заходят — их выбивают", — сказал Сазонов.

По словам военного, украинские воины на днях выбили врага из Андреевки, а оккупанты пытались любой ценой снова захватить населенный пункт.

"Там просто трупами штурмовых групп все засыпано. Положили людей очень много. Как говорят разведчики, пилоты и военные аналитики: они потеряли почти все пополнение, которое бросили туда", — отметил он.

Сазонов добавил, что это российский десант и морская пехота, которая была элитными высокомобильными подразделениями, которые Россия хотела сохранить и перебросить на другие направления в качестве лучших.

"Но мотострелков, пехоту они положили на Сумщине. Потери такие, что от роты 100 человек остается восемь", — уточнил он.

Военный добавил, что это было вызвано политическими заявлениями российского руководства о создании так называемой "буферной зоны" в Сумской области.

Ранее в Генштабе сообщили о создании нового направления фронта в связи с активизацией российских войск на Сумщине.

Также Генштаб опроверг информацию о якобы "прорыве" войск РФ на Днепропетровщине.