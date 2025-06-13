Наступ РФ на Дніпропетровщину — в Генштабі відреагували

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що інформація про нібито перетин окупантами адміністративної межі Дніпропетровської області — не відповідає дійсності. Наразі тривають важкі бої, обстановка може змінюватися.

Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна у п'ятницю, 13 червня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на Дніпропетровщині

За словами Лиховія, наразі тривають важкі бої з окупантами, тому обстановка є динамічною й може змінюватися.

"Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", — сказав він.

Зазначимо, що сьогодні видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів писало про нібито прорив росіян в Дніпропетровській області та можливе просування вглиб територій. Там зазначали, що РФ начебто "перекидає резерви та техніку", що може свідчити про нову фазу наступу.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE заявив, що росіяни зазнають значних втрат, намагаючись атакувати Дніпропетровську область.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ хоче створити "буферну зону", наступаючи на Дніпропетровщину.