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Головна Армія У Генштабі спростували нібито "прорив" РФ на Дніпропетровщині

У Генштабі спростували нібито "прорив" РФ на Дніпропетровщині

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 20:30
Наступ РФ на Дніпропетровщину — в Генштабі відреагували
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Ситуація на Дніпропетровщині

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що інформація про нібито перетин окупантами адміністративної межі Дніпропетровської області — не відповідає дійсності. Наразі тривають важкі бої, обстановка може змінюватися.

Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна у п'ятницю, 13 червня.

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Ситуація на Дніпропетровщині

За словами Лиховія, наразі тривають важкі бої з окупантами, тому обстановка є динамічною й може змінюватися.

"Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", — сказав він.

Зазначимо, що сьогодні видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів писало про нібито прорив росіян в Дніпропетровській області та можливе просування вглиб територій. Там зазначали, що РФ начебто "перекидає резерви та техніку", що може свідчити про нову фазу наступу. 

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE заявив, що росіяни зазнають значних втрат, намагаючись атакувати Дніпропетровську область.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ хоче створити "буферну зону", наступаючи на Дніпропетровщину.

російські війська Дніпропетровська область Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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