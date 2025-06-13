Наступ РФ на Дніпропетровщину — в Генштабі відреагували

У Генштабі спростували нібито "прорив" РФ на Дніпропетровщині
Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що інформація про нібито перетин окупантами адміністративної межі Дніпропетровської області — не відповідає дійсності. Наразі тривають важкі бої, обстановка може змінюватися.
Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна у п'ятницю, 13 червня.
Ситуація на Дніпропетровщині
За словами Лиховія, наразі тривають важкі бої з окупантами, тому обстановка є динамічною й може змінюватися.
"Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", — сказав він.
Зазначимо, що сьогодні видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів писало про нібито прорив росіян в Дніпропетровській області та можливе просування вглиб територій. Там зазначали, що РФ начебто "перекидає резерви та техніку", що може свідчити про нову фазу наступу.
Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE заявив, що росіяни зазнають значних втрат, намагаючись атакувати Дніпропетровську область.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ хоче створити "буферну зону", наступаючи на Дніпропетровщину.
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